Incubatore dpixel del gruppo Sella investe in quattro startup

Arrivano da Usa, Regno Unito, Romania e Svizzera le quattro startup selezionate da dpixel - il venture incubator del gruppo Sella - nell'ambito del "Metaverse 4 Finance Accelerator", il primo programma italiano di accelerazione che punta a individuare e sostenere la crescita delle startup nazionali e internazionali per lo sviluppo di soluzioni e tecnologie innovative, economicamente sostenibili, inclusive e sicure, nell'ambito del metaverso applicato alla finanza. All'iniziativa - che rientra nel piano triennale del venture incubator del gruppo Sella caratterizzato da una dotazione complessiva di investimenti pari a 3 milioni di euro - hanno partecipato 117 startup provenienti da 26 Paesi. In particolare, 37 sono state le candidature dall'Italia, 11 dagli Usa, 6 dal Regno Unito, 5 dall'India, 3 dalla Germania. Le restanti provengono da Argentina, Australia, Canada, Emirati Arabi Uniti, Finlandia, Hong Kong e Vietnam. Di queste, le sei migliori startup sono state accelerate attraverso un pool di mentor specializzati in ambito tecnico, legale e di business e i loro progetti sono stati presentati nel corso di un "Investor Day", di fronte a una platea di oltre 90 investitori, fondi di venture capital, corporate venture capital e imprenditori. Quattro sono state selezionate da dpixel e sono Dexy di Miami (Usa), Intraverse, startup italiana con sede a Lugano (Svizzera), Seed Venture, startup italiana con sede a Londra (Uk), Vestinda, startup di Bucarest (Romania) con sede a Boston (Usa).