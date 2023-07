Il testamento di Berlusconi aperto davanti ai testimoni

Il testamento di Silvio Berlusconi è stato aperto davanti a due testimoni, gli avvocati Luca Fossati dello studio Chiomenti e Carlo Rimini. Ora è attesa la lettura ai figli del fondatore di Mediaset e di Forza Italia. Fossati era in 'rappresentanza' soprattutto dei figli Marina e Pier Silvio, il collega Rimini di Barbara, Eleonora e Luigi. Entrambi sono usciti a metà giornata dallo studio del notaio milanese Roveda. I legali non hanno voluto rilasciare alcuna dichiarazione, con la concreta possibilità che le procedure per l'apertura si siano svolte con i figli del fondatore collegati da remoto e la presenza fisica nello studio del notaio dei legali rappresentanti degli eredi. "Non posso dire assolutamente niente né oggi, né domani, né mai", ha detto Roveda ai giornalisti.