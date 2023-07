Il fabbisogno a giugno a 13,2 miliardi, pesano le pensioni

A giugno 2023 il saldo del settore statale si è chiuso, in via provvisoria, con un fabbisogno di 13,2 miliardi di euro. Lo comunica il Mef precisando che a giugno 2022 si era chiuso con un fabbisogno pari circa a 7,1 miliardi di euro. Il saldo, spiega il ministero, risente di un aumento della spesa previdenziale, legato alla rivalutazione delle pensioni, e di maggiori prelievi delle amministrazioni territoriali. Gli incassi complessivi sono in linea con quelli dello scorso anno.