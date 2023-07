Herzog, come il Papa sono preoccupato per la pace

"Io mi considero un grande fan di Papa Francesco, e partecipo alla sua preoccupazione e al suo impegno per la pace. Nella nostra terra e in tutto il mondo. Spero davvero di avere presto la possibilità di incontrarlo e di parlargli su come possiamo unire i nostri sforzi per la pace. Devo purtroppo registrare che il processo di pace con i palestinesi è al momento in una fase di stallo". Lo dice il presidente israeliano Isaac Herzog in un'intervista all'Osservatore Romano sottolineando che "il primo ostacolo" per la pace è "il susseguirsi di azioni di terrorismo contro il nostro popolo, contro civili inermi". "Il terrorismo è inaccettabile, perché è fuori anche delle dure regole di un conflitto".