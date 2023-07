Giorgetti, 'a luglio il punto sulle priorità per la manovra'

"La finanza pubblica deve essere responsabile. Faremo il deficit che abbiamo previsto di fare, quello che è necessario e giusto non faremo delle cose che non hanno senso e ci portano fuori strada. Proprio in questo spirito dobbiamo mettere in fila e ordinare le priorità. Lo faremo a luglio". Lo afferma il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, in conferenza stampa. Il ministro vedrà i ministri in incontri che "rientrano in un ordinato processo di sessione di bilancio". "Ci sembra giusto confrontarci con ogni ministro sui programmi e l'impatto finanziario dei medesimi".