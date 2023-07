Geolier il più venduto nel primo semestre 2023 tra gli album

Si conferma anche quest'anno il dominio del repertorio locale nella Top of The Music, che chiude il primo semestre 2023 con le top ten album e singoli, guidate interamente da titoli italiani. Tra gli album (che comprendono i formati fisico, download e streaming premium) al primo posto c'è Geolier con Il coraggio dei bambini - Atto II, seguito da Lazza con Sirio, già disco più venduto del 2022, e in terza posizione Marco Mengoni con Materia (Prisma). Nella Top 20 della chart è presente un solo titolo internazionale (i Pink Floyd con The Dark Side of the Moon al 17/o posto, che quest'anno ha festeggiato i 50 anni dalla pubblicazione e che svetta anche in testa alla classifica dei vinili, più equamente divisa tra repertorio locale e internazionale). In linea con il trend avviato l'anno scorso, la classifica dei singoli (download e streaming premium) ha un podio integralmente sanremese: al primo posto Cenere di Lazza, per 8 settimane in cima alla Top of The Music. Seguono al secondo e al terzo posto Due vite di Marco Mengoni e Supereroi di Mr.Rain. Secondo i dati GfK, il mercato dello streaming ha visto crescere i suoi volumi del 17,3% con oltre 35 miliardi di stream nella prima metà del 2023 mentre registra una lieve flessione il segmento del fisico, in calo del 2,7%, seppure il vinile continui a segnare una crescita vicina al 10%. In termini di certificazioni, il primo semestre 2023 chiude con un totale complessivo di 544 titoli tra oro, platino e multiplatino, di cui 95 album e 449 singoli: è l'esito degli investimenti e dell'impegno delle etichette nell'aiutare gli artisti a raggiungere il massimo potenziale creativo, in una scena musicale globale interconnessa e sempre più tech driven.