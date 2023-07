Fs con e-bus in Olanda vince appalto da 1,8 miliardi

I bus elettrici impiegati saranno 275, i nuovi dipendenti 790 e i passeggeri trasportati 195mila per chilometro ogni anno: una parte del trasporto locale in Olanda sarà in chiave green e avrà dietro il polo Passeggeri del gruppo Fs. La controllata olandese Qbuzz ha infatti vinto una concessione del valore di 1,8 miliardi per il Tpl su gomma. Che avrà la caratteristica di essere 'green' e si affiancherà alle attività già realizzate nel Paese, che già vedono il gruppo italiano gestire una flotta di autobus pubblici elettrici o alimentati ad idrogeno. Qbuzz di fatto diviene il terzo operatore Tpl in Olanda e questo consolida la presenza del gruppo italiano nel libero mercato europeo, con un ulteriore passo avanti verso l'obiettivo indicato del Piano Industriale dall'Ad Luigi Ferraris che prevede per lo sviluppo extra-italiano un incremento di ricavi da 1,8 miliardi di euro del 2019 a circa 5 miliardi nel 2031.