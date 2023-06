Francia, assaltati commissariati nelle banlieue di Parigi

Diverse località della banlieue diParigi, soprattutto nel nord, nel dipartimentoSeine-Saint-Denis, sono stati presi d'assalto nella notte damanifestanti che protestano per l'uccisione del giovane Nahel daparte di un poliziotto, martedì a Nanterre. A Noisy-le-Grand siregistrano scontri fra gruppi di giovani e forze dell'ordine. Il commissariato di Saint-Denis è stato preso di mira da unattacco, così come quello della vicina Stains. Incendi sonostati appiccati a Rosny-sous-Bois. Charles Aslangul, sindaco diBry-sur-Marne, ha denunciato un attacco con molotov e razziartigianali contro i locali della polizia municipale, consuccessivi incendi e saccheggi. Attaccato anche da una trentinadi persone il commissariato di Alfortville. A Nantes, nell'ovest della Francia, un veicolo si è lanciatocontro un supermercato, sfondando la saracinesca e dando il viaad un saccheggio. Lancio di razzi anche contro gli autobus aGrenoble, nel sud-est della Francia, con i conducenti degliautobus che si sono rifiutati di continuare a prestare servizio.Molotov contro un ufficio della polizia anche a Pau, nei Pirenei(ovest del Paese). I pompieri di Parigi e della regioneIle-de-France hanno invitato su Twitter a non intasare le lineea causa dell'enorme numero di chiamate di emergenza ricevute inqueste ore. A Nanterre, epicentro degli scontri, dispiegato un mezzoblindato della brigata antisommossa. A Tour, Avignone, Nantes eTolosa sono in azione gli uomini dei reparti speciali Gign.