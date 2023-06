Francia: 667 i fermati nella notte

Sono 667 le persone fermate nellanotte scorsa in tutta la Francia. Lo comunica il ministrofrancese dell'Interno Gérald Darmanin in un Tweet.Il presidente francese Emmanuel Macron ha convocato intanto unaseconda riunione dell'unità di crisi interministeriale, chepresiederà alle 13 a Parigi, secondo quanto annunciatodall'Eliseo.Il capo dello Stato che da ieri è a Bruxelles per il verticeeuropeo potrebbe quindi rientrare prima se i lavori nellacapitale delle istituzioni europee non saranno chiusi in tempo.