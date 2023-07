Famiglia travolta: Pm, il gesto volontario è un'astrazione

"Quella di un gesto volontario è una ipotesi da consegnare alle astrazioni: più probabile uno stato d'ira che non sappiamo da cosa dipenda". Lo ha detto oggi il capo della Procura di Belluno, Paolo Luca commentando in una conferenza stampa le ipotesi riguardanti l'incidente di Santo Stefano di Cadore costato la vita a tre persone. Parlando della 32enne tedesca arrestata, Angelika Hutter, Luca l'ha definita "una persona che non ha capacità di contenimento dell'ira".