Decollato con successo il razzo Ariane 5

Dopo due ritardi nel lancio, il razzo Ariane 5 è decollato con successo alle 19:00 ora locale (2200 GMT) di ieri, mercoledì, dal centro spaziale della Guyana a Kourou. Ariane 5 trasporta un satellite per comunicazioni militari francese (Syracuse 4B) e un satellite sperimentale tedesco. L'ultimo volo del razzo era stato rinviato due volte: il 16 giugno per motivi tecnici, poi il 4 luglio per via del maltempo.