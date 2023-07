Confalonieri, testamento? Escludo ripercussioni su Fininvest

"Non parlo di questo, comunque no, escluderei qualsiasi ripercussione in famiglia e sull'asseto delle aziende controllate o partecipate da Fininvest". Lo ha detto, a margine dell'assemblea di Assolombarda, il presidente di Mfe-Mediaset e storico amico di Berlusconi, Fedele Confalonieri, ai cronisti che gli chiedevano del testamento del Cavaliere. "Non c'è una data. - aggiunge parlando dell'apertura del testamento - Ipotizzo che sarà la prossima settimana. Non credo ci saranno sorprese".