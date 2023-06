Cina: Pmi manifatturiero ancora debole a giugno, frena a 49

L'attività manifatturiera cinesefrena a giugno per il terzo mese di fila: l'indice ufficiale deiresponsabili degli acquisti (Pmi) si è attestato a 49 da 48,8 dimaggio, rimanendo al di sotto della soglia dei 50 punti chesepara l'espansione dalla contrazione e in linea con leprevisioni e aumentando la pressione sul governo per più stimolia sostegno della debole domanda. Il Pmi non manifatturiero, hariferito l'Ufficio nazionale di statistica, è sceso a 53,2 da54,5 di maggio, indicando un rallentamento del settore deiservizi e delle costruzioni. La Cina è cresciuta più velocemente del previsto nel primotrimestre, in gran parte trascinata dai servizi in scia allarimozione delle restrizioni anti-Covid, ma la spinta haprogressivamente perso slancio. Gli analisti hanno iniziato a declassare le previsionieconomiche per l'economia cinese per il resto dell'anno, dopoche i dati sulla produzione industriale e sulle vendite aldettaglio di maggio hanno deluso le aspettative, segno che laripresa post-pandemia sempre essere svanita. Nomura è stata la più ribassista con un taglio delle stime diPil per il 2023 al 5,1% dal 5,5%, tenendo conto anchedell'ipotesi di nuovi stimoli. Il governo ha fissato un modestoobiettivo di crescita di "circa il 5%" dopo l'ancor più modesto3% del 2022. Martedì, parlando al World Economic Forum estivo diTianjin, il premier Li Qiang ha ribadito che Pechino adotteràmisure per rafforzare la domanda senza fornire dettagli,ribandendo però che il Paese è "sulla strada giusta" percentrare il target del 5% malgrado i persistenti timori sudebito e la fuga di capitali. Il Pmi composito, che comprende sia l'attività manifatturierasia quella non manifatturiera, è sceso a 52,3 da 52,9.