Cina, 'grande importanza alle relazioni con l'Ue'

La Cina "attribuisce grande importanza alle relazioni con l'Ue" con cui "ha sempre mantenuto gli scambi a tutti i livelli e in vari campi". Il portavoce del ministero del gli Esteri Wang Wenbin, in merito alla visita dell'Alto rappresentante Josep Borrell le cui "date già fissate (con inizio dal 10 luglio, ndr) non erano più praticabili" per le autorità cinesi - ha riferito ieri la portavoce di Bruxelles Nabila Massrali -, ha evitato commenti, dicendo che la Cina "dà il benvenuto all'Alto rappresentante Borrell in visita il prima possibile a vantaggio delle due parti ed è disposta a continuare a mantenere la comunicazione con l'Ue". Il ministero del Commercio cinese ha annunciato il rafforzamento dei controlli sull'export dei metalli rari gallio e germanio, alla base di prodotti hi-tech. "Vorrei ribadire che gli articoli relativi a gallio e germanio hanno evidenti proprietà a duplice uso sia militare sia civile", ha notato il portavoce del ministero degli Esteri Wang Wenbin, per il quale "è pratica internazionale comune implementare i controlli". Anche gli Stati dell'Ue hanno rafforzato "i controlli sull'export di alcuni articoli. Il governo cinese ha deciso in conformità con la legge per garantire un uso per scopi legittimi, senza colpire un Paese specifico".