Cina, ferma opposizione alla vendita di armi Usa a Taiwan

La Cina esprime "la sua fermaopposizione alla vendita di armi americane a Taiwan" in lineacon una posizione "coerente e chiara". La portavoce delministero degli Esteri Mao Ning, in merito al via liberaannunciato ieri dal Pentagono sulla vendita di munizioni e lafornitura di supporto logistico a Taipei per un valore di 440milioni di dollari, ha detto che "gli Usa dovrebbero attenersialla politica della 'Unica Cina', ai principi e alledisposizioni dei tre comunicati congiunti sino-americani, esmettere di vendere armi e di creare nuove tensioni nelloStretto di Taiwan, mettendo in pericolo la pace e la stabilitàregionali".