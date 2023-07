Casa Bianca, Meloni da Biden il 27 luglio

Il 27 luglio il presidente degli Stati Uniti Joe Biden accoglierà la presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla Casa Bianca "per riaffermare il forte legame tra Stati Uniti e Italia". Lo riferisce la portavoce dell'amministrazione Usa, Karine Jean-Pierre, in una nota. Al centro del colloquio - afferma una nota della Casa Bianca - "i nostri interessi strategici comuni, tra i quali l'impegno condiviso a continuare a sostenere l'Ucraina di fronte all'aggressione della Russia, gli sviluppi in Nord Africa e un più stretto coordinamento transatlantico per quanto riguarda la Cina". La premier e il presidente americano parleranno anche della prossima presidenza italiana del G7 nel 2024.