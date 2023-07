Calendario serie A,alla 1/a giornata il Napoli a Frosinone

Il Napoli campione d'Italia esordira' a Frosinone nella prima giornata del campionato 2023-2024, al via dal 20 agosto Lo ha stabilito il sorteggio del calendario della nuova A, in corso a Milano presso gli studi Dazn. Per l'Inter esordio in casa col Monza, il Milan gioca in trasferta a Bologna come la Juve in casa dell'Udinese. La Lazio gioca la prima in casa del Lecce