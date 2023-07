Brasile: edifici crollati a Recife, saliti a otto i morti

Si è aggravato con il passare delle ore ad almeno otto morti e vari feriti il bilancio delle vittime del crollo di due edifici avvenuto ieri in Brasile a Recife, capoluogo dello Stato di Pernambuco. I soccorritori, riferisce il portale della tv GloboNews, continuano a rimuovere le macerie, dopo aver stimato in almeno 20 il numero delle persone che si trovavano all'interno delle strutture pericolanti al momento del crollo facilitato, nel quartiere Janga della frazione Paulista di Recife, dalle piogge battenti degli ultimi giorni. Oltre agli otto morti, sono sette i feriti finora registrati, di cui tre in condizioni gravi. Ad essi si devono aggiungere almeno sei persone che ufficialmente risultano disperse e di cui i vigili del fuoco e le unità specializzate della Protezione civile cercano le tracce.