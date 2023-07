Borsa: Milano la migliore in Europa (+0,8%), in luce Generali

La Borsa di Milano fa un nuovo passo avanti (+0,84%) ed è la migliore in Europa nella prima seduta del secondo semestre dell'anno ampliando i guadagni da inizio 2023 a quasi il 20%. A sostenere il listino è Generali che si mette in luce (+4,82%) dopo che l'Ivass ha concesso alla Delfin di restare sopra il 10%, dove la cassaforte dei Del Vecchio si è trovata per effetto del buyback e della cancellazione delle azioni, ed eventualmente quindi di crescere. Della prospettiva che si riapra la contesa sul Leone beneficia anche Mediobanca (+2%) in una buona giornata comunque per le banche. Mps sale dell1,87%, il Banco dell'1,5% grazie anche al migglioramento dell'outlook da parte di Moody's. Positiva poi Unipol (+1,43%). In fondo al listino indietreggiano Amplifon (-1,4%) e Diasorin (-0,32%).