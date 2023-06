Borsa: l'Europa prosegue tonica dopo Wall Street, Milano +1,2%

Le Borse europee proseguono toniche dopo l'avvio di Wall Street. L'attenzione degli investitori si concentra su una serie di dati macroeconomici, tra cui l'inflazione, che saranno valutati dalle banche centrali per le decisioni sul rialzo dei tassi. Sul fronte valutario l'euro sale a 1,0913 sul dollaro. L'indice d'area stoxx 600 guadagna l'1,2%. In terreno positivo Milano, Parigi, Francoforte e Madrid che guadagnano l'1,2%, in coda Londra (+0,9%). I principali listini europei sono sostenuti dal comparto immobiliare (+1,8%), dalla farmaceutica (+1,4%), con Novartis (+0,9%) che ha ceduto le attività oculistiche. Bene le banche (+1,5%), con la prospettiva di maggiori ricavi grazie al rialzo dei tassi, e le assicurazioni (+1,4%). Acquisti sull'energia (+1,2%), con il prezzo del petrolio in aumento. Il Wti guadagna lo 0,6% a 70,2 dollari al barile e il brent a 74,6 dollari (+0,4%). Bene anche le utility (+1%), mentre il prezzo del gas sale del 5,5% a 37,28 euro al megawattora. Sul fronte dei titoli di Stato si registra un lieve rialzo dei rendimento. Lo spread tra Btp e Bund sale a 167 punti, con il tasso del decennale italiano che guadagna due punti base al 4,11 per cento.