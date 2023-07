Borsa: in Europa i listini si rafforzano, Londra +0,2%

Dopo i dati sul Pil del Regno Unito migliori delle attese e quelli sull'inflazione francese che non riservano sorprese, le Borse in Europa arrotondano i loro guadagni e si stabilizzano in terreno positivo. Londra sale dello 0,2%, Parigi dello 0,39%, Francoforte dello 0,28% e Milano dello 0,8 per cento. Ieri il dato sull'inflazione statunitense, risultato inferiore alle attese, ha mostrato ancora livelli assoluti elevati e la Fed, ragionano gli analisti di Mps, a luglio dovrebbe procedere con il rialzo da 25 punti base. A Milano le banche continuano a festeggiare: in testa al listino ci sono Mps (+2,5%), Bper (+1,84%), Mediolanum (+1,8%), Finco (+1,3%), Unicredit (+1,25%) e Intesa Sanpaolo (+1%).