Borsa: è ancora rally in Asia, ottimismo sulle mosse Fed

Le Borse in Asia non rallentano la loro corsa, per il terzo giorno consecutivo si spingono al rialzo sostenute dagli acquisti sui titoli tecnologici e dall'ottimismo degli investitori che scommettono sulla Fed, che possa presto fermare la sua aggressiva politica monetaria. Tokyo sale dell'1,49%, Shanghai dell'1,22% ma è Hong Kong la regina con un rialzo del 2,4 per cento.