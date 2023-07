Bonomi, 'nessun veto sul salario minimo, ma noi oltre'

"Se vogliamo parlare di salario minimo con una soglia di 9 euro non è un problema di Confindustria. I nostri contratti sono tutti superiori. Se prendiamo ad esempio i metalmeccanici di terzo livello il prezzo è di undici euro. L'industria non è vero che paga poco ma paga il giusto. Non c'è un veto anzi è una grande sfida ed entriamo nel pieno dei temi". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, nel corso dell'assemblea di Assolombarda. "Bisogna analizzare di quale inflazione parliamo. - ha aggiunto - La nostra è di importazione ed è diversa da quella americana. Il tema dell'intervento della Bce, fino ad un certo punto l'abbiamo condiviso oltre sta mettendo in crisi. Per combattere l'inflazione si rischia di andare in recessione, in un momento in cui dobbiamo investire". "Perchè la Bce - ha aggiunto - continua a fare questa politica? Nessuno mi toglie dalla testa che i tedeschi spingono in questa direzione. Ma non credo che ora aumentare i tassi sia la strada giusta".