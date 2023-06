Bolsonaro verso la condanna, processo aggiornato a domani

Il presidente del Tribunalesuperiore elettorale brasiliano, Alexandre de Moraes, haaggiornato a domani a mezzogiorno il processo contro l'expresidente Jair Bolsonaro che potrebbe decretarnel'ineleggibilità per otto anni. A favore della condanna diBolsonaro si sono pronunciati fino ad ora tre giudici: ilrelatore Benedito Goncalves - il primo a votare nell'udienza dimartedì - e oggi i magistrati Floriano de Azevedo e Andre RamosTavares. Solo il giudice del Tribunale superiore elettoralebrasiliano, Raul Araujo, ha votato contro la condanna diineleggibilità. Per formare la maggioranza per la condanna sonosufficienti quattro voti.