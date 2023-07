Biden, 'Putin ha sbagliato i calcoli, non cederemo sull'Ucraina'

"Non cederemo" nel sostegno all'Ucraina, "Putin ha fatto una scommessa sbagliata che il supporto a Kiev sarebbe finito", "difenderemo la libertà oggi, domani e per quanto serve": lo ha detto Joe Biden parlando all'università di Vilnius dopo il vertice Nato. "La difesa della libertà non è il lavoro di un giorno o di un anno, è la vocazione della nostra vita. Di sempre. Siamo temprati per la lotta futura. La nostra unità non vacillerà, ve lo prometto", ha aggiunto.