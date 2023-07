Biden, gli Usa hanno distrutto tutte le loro armi chimiche

Il presidente Usa Joe Biden ha annunciato che gli Stati Uniti hanno finito i distruggere tutte le loro scorte di armi chimiche, adempiendo a un impegno previsto dalla Convenzione sulle armi chimiche del 1997. "Oggi sono orgoglioso di annunciare che gli Stati Uniti hanno distrutto in modo sicuro l'ultima munizione in quella scorta, avvicinandoci di un passo a un mondo libero dagli orrori delle armi chimiche", ha dichiarato Biden in una nota.