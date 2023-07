Autonomia: Schlein, Pd non ci sta, ostacoleremo ddl

Un incontro per "denunciare quali sono i rischi dell'approvazione di questo nefasto disegno dell'autonomia differenziata di Calderoli. Un disegno che vuole spaccare ulteriormente il Paese, aumentare le diseguaglianze che colpiscono soprattutto il Sud". È così che la leader del Pd, Elly Schlein, ha descritto la conferenza che si è svolta oggi al cinema Grivi di Enna, in Sicilia, sul tema dell'Autonomia differenziata. All'evento hanno partecipato anche il segretario generale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo, e i deputati Stefania Marino, Marco Sarracino e Peppe Provenzano. "Mette a rischio i diritti fondamentali delle persone in una terra come questa, l'accesso alla sanità, l'accesso al trasporto pubblico locale, all'istruzione - ha continuato -. Il PD non ci sta e si muoverà per ostacolare questo disegno". Schlein ha infine aggiunto che "stupisce ci siano dei presidenti di Regione che solo per la propria appartenenza politica non contrastano questo disegno. È chiaro il suo effetto, tanto chiaro che abbiamo visto le dimissioni di alcuni autorevoli esperti come Bassanini e Amato dalla commissione che aveva riunito il ministro Calderoli per la fissazione dei Lep".