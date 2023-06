Assemblea Onu crea organismo su persone scomparse in Siria

L'Assemblea Generale dell'Onu hacreato una "istituzione indipendente" per "chiarire" il destinodi migliaia di persone scomparse in Siria negli ultimi 12 anni,come hanno ripetutamente chiesto famiglie e attivisti per idiritti umani. I Paesi membri che hanno votato a favore sonostati 83 (tra cui l'Italia), quelli contro 11 e gli astenuti 62.Secondo le Ong, dallo scoppio della rivolta popolare nel 2011,sono scomparse circa 100.000 persone.