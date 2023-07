Anm, 'nessuna invasione di campo, non ci ergiamo a partito'

"Su quel ddl abbiamo espresso riserve critiche, le abbiamo tecnicamente sostenute, non c'è nessuna invasione di campo, nessun potere di veto. Non ci ergiamo a partito politico, parliamo del nostro specifico settore". Lo ha detto il presidente dell'Anm Giuseppe Santalucia, parlando della riforma Nordio a SkyTg24. In mattinata il segretario dell'Anm Giusepe Casciaro a Radi Anch'io ,in onda su Rai radio 1 era tornato sulle note di fonti di Palazzo Chigi e del ministero della Giustizia: "È un falso e mina la fiducia dei cittadini nella magistratura parlare di magistrati che scendono in campo, svolgendo un'azione politica al fianco dell' opposizione".