Almeno 4 palestinesi uccisi da Israele a Jenin

Almeno 4 palestinesi sono stati uccisi durante un attacco dell'esercito israeliano, via terra e via aria, contro Jenin e il suo campo profughi del nord della Cisgiordania. Lo ha fatto sapere l'agenzia Wafa che riferisce anche di 27 feriti, di cui almeno 7 gravi. L'esercito israeliano ha affermato che le sue forze stavano prendendo di mira "infrastrutture terroristiche" nell'area di Jenin. In un primo commento al-Fatah accusa Israele di aver lanciato un "attacco barbaro" che comunque "non ci dissuaderà dal continuare a difendere il nostro popolo fino alla libertà e alla indipendenza". "Ciò che il governo di occupazione israeliano sta facendo a Jenin è un nuovo crimine di guerra contro il nostro popolo indifeso". Così ha commentato, citato dalla Wafa, Nabil Abu Rudeinah portavoce del presidente Abu Mazen che ha invitato "la comunità internazionale a rompere il suo vergognoso silenzio e ad agire seriamente per costringere Israele a fermare la sua aggressione".