Algeria: colloquio telefonico fra Tebboune e Mattarella

Il presidente algerino Abdelmadjid Tebboune "ha avuto un colloquio telefonico" con il capo di Stato italiano, Sergio Mattarella, durante il quale si è discusso dei rapporti bilaterali e di questioni regionali e internazionali, compresa la mediazione di Algeri nel "dossier ucraino-russo". Lo ha indicato la presidenza algerina in un testo diffuso ieri sera sulla propria pagina Facebook. Nella nota si legge che i due presidenti "hanno discusso diversi punti, tra cui le forti e radicate relazioni bilaterali, che uniscono i due popoli amici, e i mezzi per rafforzarle". "I due presidenti hanno anche discusso della possibilità che il Presidente della Repubblica partecipi a due importanti incontri in Italia, il primo a luglio e il secondo a novembre", viene aggiunto. Tebboune e Mattarella hanno passato in rassegna, prosegue la nota, "i dossier regionali e internazionali di interesse comune", "la stabilità della regione, nonché la mediazione algerina nel dossier ucraino-russo".