Aiea, centrale di Zaporizhzhia alimentata solo da riserva

"La centrale nucleare di Zaporozhzhia ha perso il contatto con la sua principale linea di trasmissione esterna. La stazione è ora alimentata da fonti di alimentazione di riserva". Lo ha detto il direttore generale dell'Aiea Rafael Grossi, come riporta RBC-Ucraina. "Oggi alle 01:21, l'unica linea di trasmissione rimanente da 750 kilovolt è stata disconnessa, su quattro che esistevano prima del conflitto. Non si sa cosa abbia causato l'interruzione di corrente e quanto durerà", ha detto. Ora per pompare l'acqua di raffreddamento per la stazione, la centrale "ha dovuto passare all'unica linea di trasmissione di standby a 330 kV".