Xiaomi 17 Series, il doppio schermo conquista la Cina: oltre 1 milione di smartphone venduti in 5 giorni (ma qualcosa non torna)

Il lancio della nuova Xiaomi 17 Series segna un traguardo storico: oltre un milione di smartphone venduti in meno di una settimana. Merito di un design innovativo con doppio schermo, batterie più potenti e partnership fotografiche di prestigio. Un successo che arriva mentre Apple arretra nel mercato cinese, stretto tra cali di vendite e il dominio dei produttori locali.

La spinta del doppio schermo

Xiaomi ha colto nel segno presentando la sua serie 17, con modelli Pro dotati di secondo display posteriore che funge da strumento per notifiche, selfie e interazioni dirette. In pochi giorni dal lancio, il colosso cinese ha annunciato il superamento del milione di unità vendute solo in Cina, con la versione Pro Max a guidare la domanda. Questo risultato segna un record per Xiaomi e riflette la fiducia del mercato nel suo design innovativo.

Il fondatore, presidente e ceo di Xiaomi Group, Lei Jun, parla durante il lancio dello smartphone Xiaomi serie 17 a Pechino, Cina, il 25 settembre 2025

Motivi del successo e sfide interne

Dietro questo exploit ci sono scelte tecniche audaci: batterie da 7.000–7.500 mAh, chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, fotocamere Leica e un’interfaccia software potenziata da HyperOS. Il doppio display, in particolare, diventa un elemento distintivo che attrae gli appassionati. Nonostante l’entusiasmo iniziale, però, analisti segnalano che la versione base del modello 17 stia vendendo meno del previsto e che gli obiettivi di produzione siano stati rivisti al ribasso.

Il quadro competitivo e i guai di Apple in Cina

Il boom Xiaomi arriva in un momento in cui Apple sta incontrando difficoltà crescenti nel mercato cinese. Le spedizioni di iPhone nel primo trimestre del 2025 sono calate del 9%, e Apple è scesa al quinto posto per quota di mercato. Il marchio soffre la pressione dei produttori locali come Huawei e Xiaomi, che dominano grazie a prezzi competitivi, innovazioni tecnologiche aggressive e una buona dose di supporto governativo. Se Xiaomi continuerà a investire in soluzioni come il doppio schermo, Apple dovrà accelerare sulle sue mosse strategiche, dall’integrazione dell’AI a partnership più mirate, per recuperare terreno in un mercato chiave come quello cinese.