WhatsApp, come riassumere i messaggi non letti: la nuova funzione Message Summaries

Capita a tutti di far parte di gruppi WhatsApp che, ogni tanto, si ‘accendono’ con decine di botta e risposta. Così, basta scordarsi dello smartphone per un paio d’ore per ritrovarsi con centinaia di messaggi non letti. Difficile riprendere il filo del discorso a quel punto. Ma presto questo potrebbe non essere più un problema. Scopriamo insieme perché.

Che cosa è e come funziona Message Summaries

Meta ha annunciato una nuova funzione basata sull’intelligenza artificiale che promette di rivoluzionare il modo in cui leggiamo (o ignoriamo) i messaggi nei gruppi WhatsApp: si chiama Message Summaries e genera riassunti automatici dei messaggi non letti, permettendo agli utenti di recuperare rapidamente i punti salienti delle conversazioni. In sostanza, i riassunti appariranno in alto nei messaggi come una piccola icona rettangolare che segnala il numero di messaggi non letti. Toccandola, l’utente riceverà un elenco puntato con i contenuti principali estratti dalla conversazione, permettendogli di aggiornarsi in pochi secondi – utile, ad esempio, tra una riunione e l’altra o quando si ha poco tempo. La funzione è disattivata di default, ma può essere attivata manualmente seguendo il percorso: Impostazioni > Chat > Private Processing, con la possibilità di gestire anche quali chat possono essere analizzate dall’AI tramite la sezione Advanced Chat Privacy.

Privacy sotto controllo?

L’integrazione dell’AI in WhatsApp non è priva di polemiche. Dopo le critiche ricevute nel 2023, Meta ha rafforzato le impostazioni sulla privacy, cercando di rassicurare gli utenti su come vengono gestiti i dati. L’introduzione dei riassunti automatici segue un trend crescente tra le Big Tech. Già a ottobre 2024, Apple aveva lanciato una funzione simile con il suo pacchetto Apple Intelligence, integrata nei dispositivi iOS.

Quando sarà disponibile in Italia

Intanto, Meta continua a espandere le funzionalità AI in WhatsApp: all’inizio di giugno, è stata annunciata anche la possibilità di generare immagini con AI direttamente nell’app di messaggistica. Per il momento, Message Summaries è disponibile in inglese e solo negli Stati Uniti, ma Meta ha dichiarato di voler estendere la funzione ad altre lingue e Paesi – compresa l’Italia - entro la fine del 2025.