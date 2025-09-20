Virus progettati dall’intelligenza artificiale, ecco cosa possono fare

Roma, 20 settembre 2025 – Per la prima volta, dei virus sono stati progettati interamente da sistemi di intelligenza artificiale e sono capaci di attaccare specifici ceppi di Escherichia coli. Lo studio, guidato dai biologi computazionali Brian Hie e Samuel Kingdella Stanford University, rappresenta un passo pionieristico verso la possibilità di creare forme di vita generate dall’AI. Lo studio si chiama ‘Generative design of novel bacteriophages with genome‐scale novelty’ e, anche se non è ancora stato pubblicato su una rivista scientifica peer-reviewed, ha già creato un forte dibattito. Ecco cosa sappiamo.

Una nuova ‘arma’ contro le infezioni batteriche?

“È la prima volta che sistemi di AI riescono a scrivere sequenze genomiche coerenti su scala completa” ha detto Hie, coautore dello studio. Tuttavia, come sottolinea King: “Sono ancora necessari molti progressi sperimentali per progettare un organismo vivente completo”. Lo studio per ora è disponibile sulla piattaforma bioRxiv e, come accennato, non è ancora stato sottoposto a revisione paritaria. Gli autori evidenziano il potenziale di questa tecnologia per sviluppare nuovi strumenti biotecnologici e terapie mirate contro infezioni batteriche, integrando strategie già esistenti.

I dettagli del progetto

Il progetto si basa su due modelli di IA (Evo 1 ed Evo 2) addestrati per analizzare e generare sequenze di DNA, RNA e proteine. Come modello di riferimento è stato scelto il virus ΦX174, un batteriofago semplice con 5.386 nucleotidi e 11 geni, in grado di infettare e replicarsi nei batteri ospiti. I ricercatori hanno ulteriormente addestrato i modelli utilizzando l’apprendimento supervisionato per generare genomi simili a ΦX174, mirati a ceppi di Eschrichia coli resistenti agli antibiotici.

Dall’analisi di migliaia di sequenze generate dall’AI, 302 batteriofagi si sono rivelati promettenti. Alcuni conservavano più del 40% di identità nucleotidica con ΦX174, mentre altri presentavano sequenze completamente diverse. Il Dna di questi genomi artificiali è stato sintetizzato e inserito nei batteri ospiti per produrre i faghi, successivamente testati in laboratorio.

Verso un futuro in cui l’IA potrà creare forme di vita

I risultati hanno mostrato che 16 dei 302 virus progettati dall’IA potevano infettare il batterio con alta specificità. Secondo Hie, questi risultati aprono la strada a un utilizzo futuro di queste nuove tecnologie nella progettazione di strumenti terapeutici altamente mirati. “Ci sono funzioni biologiche importanti che si possono raggiungere solo progettando genomi completi”, aggiunge il ricercatore. Lo studio segna quindi un passo significativo verso un futuro in cui l’intelligenza artificiale potrà non solo analizzare la vita, ma anche crearla. Insomma, questo orizzonte non sarà più fantascienza. Come sempre, la tecnologia e il progresso non sono né buoni né cattivi, tutto dipende dall’uso che se ne fa. E un’innovazione di questo tipo spalanca le porte agli scenari più diversi, alcuni straordinari, altri terrificanti.