Cosa hanno scoperto i vincitori del Nobel per la Fisica 2025: premiata la rivoluzione quantistica

Stoccolma, 7 ottobre 2025 – Il Premio Nobel per la Fisica 2025 è stato assegnato a John Clarke (Regno Unito), Michel Devoret (Francia) e John Martinis (Stati Uniti) per le loro ricerche sulla meccanica quantistica applicata e i sistemi superconduttori. I tre scienziati hanno reso possibile trasformare la teoria quantistica in strumenti concreti, dai sensori magnetici ultra-precisi ai computer quantistici. Le loro scoperte stanno già cambiando il futuro della tecnologia e dell’informatica.

I tre pionieri della fisica quantistica applicata

I nuovi Nobel incarnano tre generazioni di ricerca che si intrecciano e si completano a vicenda, unendo teoria, sperimentazione e applicazioni concrete.

John Clarke , fisico dell’Università di Berkeley, è tra i padri della tecnologia SQUID (Superconducting Quantum Interference Device), un sensore in grado di rilevare campi magnetici infinitesimali. Le sue applicazioni spaziano dalla medicina (risonanza magnetica cerebrale ad altissima precisione) alla geofisica e all’archeologia.

, fisico dell’Università di Berkeley, è tra i padri della tecnologia SQUID (Superconducting Quantum Interference Device), un sensore in grado di rilevare campi magnetici infinitesimali. Le sue applicazioni spaziano dalla medicina (risonanza magnetica cerebrale ad altissima precisione) alla geofisica e all’archeologia. Michel Devoret , professore all’Università di Yale, ha concentrato le sue ricerche sui circuiti quantistici superconduttori, capaci di manipolare singoli stati quantici di corrente elettrica. È grazie ai suoi esperimenti se oggi è possibile costruire e controllare qubit, le unità base di informazione nei computer quantistici.

, professore all’Università di Yale, ha concentrato le sue ricerche sui circuiti quantistici superconduttori, capaci di manipolare singoli stati quantici di corrente elettrica. È grazie ai suoi esperimenti se oggi è possibile costruire e controllare qubit, le unità base di informazione nei computer quantistici. John Martinis, fisico dell’Università della California e a lungo leader del team quantistico di Google, ha guidato nel 2019 l’esperimento “Sycamore”, dimostrando per la prima volta la supremazia quantistica attraverso l’utilizzo di un processore quantico in grado di risolvere un calcolo che nessun computer classico era stato in grado di affrontare in tempi utili.

Perché i loro studi sono così importanti

Le ricerche dei tre premiati hanno reso concreta una frontiera che per decenni era rimasta confinata alla teoria. La meccanica quantistica, un tempo dominio dei fisici teorici, entra oggi nei laboratori e nelle industrie grazie alla possibilità di manipolare le particelle subatomiche con precisione controllata. Dai qubit ai sensori magnetici, dalle batterie quantistiche ai sistemi di crittografia inviolabili, le applicazioni sono immense. La loro importanza non è solo accademica: i principi scoperti da Clarke, Devoret e Martinis alimentano oggi una corsa globale verso il calcolo quantistico, con investimenti miliardari da parte di colossi come IBM, Google, Microsoft e Huawei.

Dalla ricerca di base alle tecnologie del futuro

Il Nobel 2025 riconosce dunque un cambiamento epocale: la fisica quantistica non è più un mistero, ma un motore di innovazione. I sensori sviluppati da Clarke vengono già utilizzati nella diagnostica medica avanzata; i circuiti di Devoret sono alla base dei computer quantistici sperimentali; i processori di Martinis aprono la strada a simulazioni complesse in campo climatico, farmaceutico e spaziale. Come ha fatto Christopher Nolan in Inception, trasformando concetti astratti come i livelli di realtà e la percezione del tempo in esperienza visiva, anche la ricerca di Clarke, Devoret e Martinis porta la fisica dentro il quotidiano, rendendo tangibile ciò che un tempo era solo teoria. Un passo avanti perfettamente sintetizzato dal comitato del Nobel che ha definito il lavoro dei tre scienziati come “scoperte che trasformano l’invisibile in calcolabile”.