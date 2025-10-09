I video generati da Sora 2 ‘resuscitano’ le celebrità scomparse, da Michael Jackson a Stephen Hawking: dov’è l’etica dell’AI?

Il confine tra innovazione e provocazione si fa sempre più sottile. Sui social stanno circolando centinaia di clip realizzate con Sora 2, la nuova versione del generatore video di OpenAI. Le immagini mostrano celebrità scomparse – tra cui Michael Jackson, Tupac Shakur e Stephen Hawking – in scene di vita quotidiana, ricreate con una fedeltà visiva impressionante. Un esercizio di stile per alcuni, un gesto di cattivo gusto per molti altri. Le piattaforme sono state inondate di reazioni contrastanti, mentre il dibattito sull’etica dell’intelligenza artificiale torna al centro della discussione globale.

Michael Jackson

Un’evoluzione tecnologica che divide

Sora 2, evoluzione del sistema presentato da OpenAI a inizio anno, è in grado di generare video fotorealistici a partire da un semplice prompt testuale, migliorando la coerenza tra movimenti, luci e volti. Gli utenti possono chiedere, ad esempio, “Michael Jackson che cammina per Times Square” o “Stephen Hawking che tiene una conferenza nello spazio”, e in pochi secondi ottenere un risultato visivamente credibile. Il problema nasce quando la tecnologia si applica a persone reali, e soprattutto defunte, senza alcuna autorizzazione da parte degli eredi o delle fondazioni. Alcune clip hanno superato i dieci milioni di visualizzazioni su TikTok e X, dimostrando quanto la curiosità per l’effetto realistico superi, almeno inizialmente, le preoccupazioni etiche.

Il rapper Tupac Shakur

Da domani in Italia entra in vigore la legge contro i deepfake

Proprio mentre infuria il dibattito su Sora 2, da domani, 10 ottobre 2025, entra ufficialmente in vigore in Italia la legge 132/2025 che introduce il reato di deepfake e di uso illecito dell’intelligenza artificiale. La norma, approvata con ampia maggioranza in Parlamento, prevede pene fino a cinque anni di reclusione per chi crea o diffonde contenuti manipolati con sistemi di AI in grado di ingannare il pubblico o arrecare danni alla reputazione altrui.

Il provvedimento punta a colmare un vuoto normativo in un momento in cui l’intelligenza artificiale generativa può produrre immagini e video praticamente indistinguibili dalla realtà. Un segnale importante: l’Italia si colloca così tra i primi Paesi in Europa a dotarsi di una legge specifica per regolare l’uso dell’AI generativa.

Il nodo etico della memoria digitale

Il caso Sora 2 riaccende un dibattito che accompagna l’AI fin dai primi esperimenti di deepfake: dove finisce l’omaggio e dove comincia la manipolazione della memoria? Gli esperti di diritto digitale ricordano che l’immagine postuma è tutelata da norme precise, e che l’uso commerciale o pubblico di figure riconoscibili può costituire violazione della privacy e dei diritti morali.

Sora 2, nel bene e nel male, mostra il potenziale creativo dei nuovi modelli multimodali, ma anche la loro potenza perturbante. L’idea di vedere un artista “tornare in vita” affascina e inquieta al tempo stesso. Come già accaduto con gli ologrammi di star nei concerti, la tecnologia mette in discussione il concetto stesso di realtà, memoria e consenso, spingendo sempre più in là i limiti del possibile, e forse del corretto.