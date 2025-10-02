Universal e Warner vicine a un accordo storico per le licenze AI nella musica (per difendere gli artisti dalle canzoni artificiali)

Universal Music e Warner Music sono prossime a siglare accordi di licenza con aziende del settore dell’intelligenza artificiale, secondo il Financial Times. L’obiettivo è regolamentare l’uso delle loro opere nella generazione musicale da parte dell’IA e nel training di modelli, stabilendo compensi trasparenti per gli autori. Questo passo potrebbe segnare una svolta nell’industria musicale, che da tempo si confronta con l’espansione dell’IA generativa.

Verso un “copyright” per l’IA musicale

I colloqui interessano la Universal e la Warner e diverse startup come ElevenLabs, Stability AI, Suno, Udio e Klay Vision, oltre a società del tech come Google e Spotify. Le etichette propongono un meccanismo di pagamento che richiama lo streaming: ogni utilizzo di un brano generato dall’IA dovrebbe tradursi in un piccolo compenso per musicisti e autori. Il tema chiave è la tracciabilità: sapere quando e come viene usata una traccia protetta per attribuire i diritti in modo corretto.

Uno studio di registrazione inglese

Una risposta preventiva per evitare dispute legali

Il panorama dell’IA musicale è già stato teatro di controversie: Universal e Warner hanno già citato in giudizio startup come Suno e Udio per presunto uso non autorizzato di cataloghi protetti e con gli accordi in vista, le major cercano di anticipare conflitti futuri offrendo regolamentazioni e partnership. Le trattative evidenziano una tensione interna: da un lato la necessità di innovare, dall’altro la tutela dei diritti degli artisti. Se con i termini giusti si potrà riconoscere valore e protezione creativa, questo accordo potrebbe diventare un precedente per tutta l’industria musicale mondiale.

Il futuro della musica tra creatività umana e artificiale

Se l’accordo andrà in porto, non si tratterà soltanto di una questione economica. In gioco c’è la definizione stessa di cosa significhi “creare musica” nell’era dell’intelligenza artificiale. I sostenitori vedono nell’IA un alleato capace di ampliare le possibilità creative e democratizzare la produzione musicale; i critici temono invece un appiattimento e la sostituzione dei musicisti con algoritmi.

In mezzo ci sono milioni di ascoltatori, che già oggi consumano brani generati dall’IA su piattaforme come YouTube o Spotify senza sapere se dietro ci sia un autore in carne e ossa. Un accordo tra Universal e Warner con i grandi player tecnologici potrebbe rappresentare il primo passo per dare regole certe a un settore che rischia di correre più veloce delle tutele, fissando un precedente che potrebbe essere imitato da Sony e dalle altre major globali.