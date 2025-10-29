Tutti usiamo l’intelligenza artificiale e non ce ne accorgiamo

Roma, 29 ottobre 2025 – C’è un dato curioso che emerge dall’ultima ricerca commissionata da Equinix, società di infrastrutture digitali a livello globale e realizzata da Censuswide, specializzata in ricerche di mercato: il 41% degli intervistati afferma di non aver mai usato l’Intelligenza Artificiale nella vita quotidiana, o di farlo raramente. Eppure la realtà è un’altra: la usiamo molto spesso, ma non la riconosciamo. È diventata talmente integrata nelle nostre abitudini da sparire alla vista. Lo studio, condotto su 6.000 persone tra Regno Unito, Germania, Spagna, Finlandia, Svezia e Svizzera, fotografa un continente che si fida dell’Intelligenza Artificiale (lo dichiara oltre il 70% dei giovani sotto i 35 del campione), ma non la comprende del tutto. “L’AI è già nelle nostre tasche, al nostro polso e nelle nostre caselle di posta, ma questi dati mostrano che la maggior parte delle persone ancora non se ne rende conto – spiega Bruce Owen, presidente EMEA di Equinix – Se vogliamo sfruttare il suo vero potenziale, dobbiamo prima capire quanto la stiamo già usando”.

Intelligenza artificiale, machine learning e intelligenza artificiale generativa: le differenze

Partiamo allora dalle basi. L'intelligenza artificiale (AI) è una tecnologia che consente ai computer e alle macchine di simulare l'apprendimento umano, la comprensione, la risoluzione dei problemi, il processo decisionale, la creatività e l'autonomia. Direttamente sotto l'AI, troviamo l'apprendimento automatico. Questo prevede la creazione di modelli tramite l'addestramento di un algoritmo capace di fare previsioni o prendere decisioni basate sui dati. Il deep learning è un sottoinsieme del machine learning che utilizza reti neurali multistrato, dette reti neurali profonde, che simulano in modo più accurato il complesso potere decisionale del cervello umano. Ora, per capire quanto questa tecnologia sia ormai parte delle nostre vite, immaginiamo una domenica tipo.

L’AI del mattino

È domenica e il termostato intelligente sa che ci svegliamo mezz’ora più tardi e di conseguenza regola automaticamente la temperatura di casa. Mentre scorriamo il feed dei social con un caffè in mano, un algoritmo di “machine learning” sceglie cosa mostrarci per catturare la nostra attenzione. Anche la playlist musicale perfetta, quella via di mezzo tra calma e motivazione, nasce da un modello che conosce i nostri gusti e li adatta al momento della giornata. Questa è l’AI che impara dai dati per prendere decisioni: non inventa nulla di nuovo, ma analizza, predice e ottimizza.

L’AI al volante

Usciamo di casa per una passeggiata nel centro storico più vicino. Apriamo il navigatore: in pochi secondi l’app ci indica la strada più libera e ci avverte del traffico. Dietro questa apparente semplicità lavorano reti neurali profonde, che elaborano milioni di segnali in tempo reale, dai GPS alle segnalazioni degli utenti, aggiornando costantemente i percorsi. L’intelligenza artificiale, insomma, non guida ancora del tutto la nostra auto (o quasi), ma guida già le nostre scelte sulla strada.

L’AI nel palmo della mano

Arrivati a destinazione, scattiamo una foto tutti insieme con gli amici con i quali ci siamo incontrati. Lo smartphone riconosce i volti, regola la luminosità, sfoca lo sfondo e suggerisce il ritaglio perfetto per creare uno sticker da inviare nella chat di gruppo. Poi mandiamo l’immagine a nostra madre con un messaggio: il telefono corregge gli errori e predice la parola successiva. Anche qui entra in gioco un modello linguistico basato sul deep learning, che impara dai nostri testi per anticipare ciò che vogliamo dire. Una nostra amica racconta di aver ricevuto una mail truffa: corriamo a controllare la posta, ma per fortuna è finita nello spam. Ancora una volta, è l’intelligenza artificiale che interviene: riconosce e classifica i contenuti dannosi per proteggerci.

Generativa: l’AI che crea

Ma non tutte le intelligenze artificiali si limitano a imparare dai dati. Le più recenti, le cosiddette AI generative, sanno anche creare: testi, immagini, musica, codice software. È la tecnologia che oggi alimenta chatbot, assistenti virtuali, strumenti di scrittura e programmi di design.

E, se vogliamo essere del tutto sinceri… anche queste parole che state leggendo sono state scritte con l’aiuto di un’intelligenza artificiale.