L’intelligenza artificiale trappola per gli anziani: truffe aumentate del 456%

Roma, 29 settembre 2025 – “Mamma, mamma, mio marito ha fatto un incidente”. A chiedere aiuto (e 30mila euro), in lacrime, a Luciana Gaiotto, 84enne trevigiana, non era sua figlia ma dei truffatori che hanno tratto in inganno l’anziana clonando la voce della donna con l’utilizzo dell’Intelligenza artificiale. Tra maggio 2024 e aprile 2025 le segnalazioni di truffe in cui era coinvolta l’IA generativa – stando ai dati di Chainabuse – sono aumentate del 456 per cento rispetto allo stesso periodo del 2023-24. Per creare ‘deepfake’ molto spesso i truffatori scavano nella vita delle vittime sfruttando i video pubblicati sui social. Da lì creano cloni vocali basati sulla voce di una persona o avviano finte videochiamate sovrapponendo al loro volto quello di un amico o di un parente del soggetto scelto per l’inganno. E a farne le spese sono soprattutto gli anziani, catapultati – spesso senza gli ‘anticorpi’ adeguati – in un mondo in cui il confine tra reale e virtuale, tra verità e inganno, diventa sempre più labile.

Dai dati della sorveglianza Passi d’Argento coordinata dall’Iss risulta che il 15% degli anziani (oltre 2 milioni di over 65, quasi 1 anziano su 3 in certe realtà regionali, soprattutto al Sud) vive in condizioni di rischio di isolamento sociale. Uno scenario in cui l’IA rischia di diventare per gli anziani soli un sostituto delle relazioni umane con un rischio di dipendenza da assistenti virtuali – declinati in futuro in versione robot – che può amplificare l’isolamento sociale creando uno scollamento ancora maggiore con il mondo reale. “Il rischio esiste e, anche se ad oggi è limitato, questo aspetto va sorvegliato – spiega Marco Trabucchi, psichiatra, direttore scientifico del Gruppo di ricerca geriatrica di Brescia –. Se un caregiver nota un processo di chiusura rispetto al mondo bisogna intervenire. Un anziano che, attraverso il suo rapporto con l’IA, si lega alla ‘macchina’, non si muove e taglia le relazioni reali, rischia di non essere più in grado di ricevere gli stimoli che il mondo gli dà e che sono necessari per non diventare dementi”.

Ma, sgombrato il campo dai rischi, le diverse applicazioni dell’IA possono fornire un supporto prezioso per la popolazione anziana. A cominciare dalla salute. “Le prospettive offerte dall’intelligenza artificiale per la cura degli anziani sono enormi – sottolinea Trabucchi –. In un futuro in cui ci saranno sempre più anziani e sempre meno medici e operatori, la possibilità dell’IA di analizzare i dati clinici, genetici, ambientali e comportamentali dei pazienti, di leggere un elettroencefalogramma, un elettrocardiogramma, una PET cerebrale, potrebbe essere molto utile per prevedere il rischio di sviluppare determinate malattie. Attraverso l’analisi delle espressioni facciali e l’analisi in generale del movimento si può, ad esempio, facilmente arrivare a una diagnosi di malattia di Parkinson”.

L’IA può aiutare i medici a intervenire in modo precoce e preventivo, proponendo stili di vita più sani, test di screening o farmaci personalizzati ma anche creare un profilo unico di ogni paziente, tenendo conto delle sue caratteristiche biologiche, fisiologiche e psicologiche. Può anche assistere i pazienti a distanza, tramite chatbot, app o dispositivi indossabili, fornendo informazioni, consigli, monitoraggio o supporto emotivo, ricordare ai pazienti di assumere i farmaci, di misurare la pressione o il glucosio. “L’IA sarà importantissima per fornire una base sulla quale l’individuo e il medico prenderanno una decisione libera. Le potenzialità sono enormi ma alla fine – conclude Trabucchi – deve essere l’intelligenza umana, la morale, la spiritualità a decidere”.