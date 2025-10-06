Tre Superlune nell’autunno 2025, quando cadono e perché il fenomeno si ripete

Roma, 6 ottobre 2025 – Nel cielo dell’autunno 2025 la Luna sarà protagonista assoluta. A partire dalla notte del 7 ottobre, il nostro satellite apparirà più grande e luminoso del solito: sarà una Superluna, la prima di una serie di tre pleniluni consecutivi che proseguiranno il 5 novembre e il 4 dicembre. Non è un evento eccezionale, ma sempre suggestivo. Durante queste notti la Luna raggiungerà la fase piena in prossimità del perigeo, il punto dell’orbita in cui si trova più vicina alla Terra. Il risultato è un disco più imponente, capace di brillare fino al 15% in più rispetto a una luna piena media.

Che cos’è una Superluna

Il termine Superluna non appartiene al linguaggio tecnico dell’astronomia. Fu coniato nel 1979 dall’astrologo americano Richard Nolle, per indicare una luna piena o nuova che si verifica quando il satellite si trova entro il 90% della distanza minima dalla Terra. Da allora il termine è entrato anche nel lessico divulgativo e oggi è usato dagli astronomi per descrivere in modo semplice un fenomeno ben noto: la coincidenza tra la fase piena e il perigeo lunare.

L’orbita della Luna, infatti, non è circolare ma ellittica, e per questo la sua distanza dalla Terra varia ogni mese: al perigeo può scendere fino a circa 356.000 chilometri, mentre all’apogeo supera i 406.000. Quando la luna piena si verifica in prossimità di quel punto più ravvicinato, la superficie illuminata appare leggermente più grande e brillante.

Quando vederle nel cielo

Le tre Superlune del 2025 cadranno nelle notti del 7 ottobre, 5 novembre e 4 dicembre. In Italia, le migliori condizioni di visibilità saranno nelle ore serali di ciascun giorno, con la Luna che sorgerà intorno all’orizzonte orientale e si mostrerà in tutto il suo splendore poco dopo il tramonto del Sole.

Non servono strumenti particolari per ammirarla: basta un luogo buio, libero da luci artificiali e con un orizzonte sgombro. Un binocolo o un piccolo telescopio possono aggiungere dettagli, ma la bellezza del fenomeno resta evidente anche a occhio nudo.

Chi vorrà fotografare la luna troverà le condizioni più favorevoli nei momenti in cui è bassa nel cielo: il contrasto con il paesaggio e la luce calda dell’atmosfera creano i colori dorati e rossastri che rendono la Superluna un fenomeno capace di destare sempre meraviglia.

Perché quest’autunno ce ne sono tre

Il ripetersi delle Superlune non dipende da un cambiamento improvviso, ma dalla geometria dell’orbita lunare. La Luna compie un’ellisse completa attorno alla Terra in circa 27,5 giorni (il cosiddetto mese anomalistico), mentre il ciclo delle fasi lunari — da piena a piena — dura 29,5 giorni (mese sinodico).

La leggera differenza di durata fa sì che, di tanto in tanto, le fasi piene coincidano con il momento in cui la Luna è più vicina alla Terra. Quando ciò avviene in sequenza per tre mesi, si ottiene una serie di tre Superlune consecutive: un fenomeno che si ripete ogni anno o anno e mezzo, ma che solo in alcuni periodi cade in pieno autunno, come nel 2025.