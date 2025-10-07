Grande attesa per l’annuncio Tesla: verso una Model Y economica o una nuova Roadster?

Roma, 7 ottobre 2025 – Tesla ha lanciato indizi e teaser criptici annunciando un grande annuncio per oggi, martedì 7 ottobre. Le speculazioni parlano di una versione più accessibile del Model Y, ribattezzata stripped-down Model Y, ma non mancano i rumors che la casa stia annunciando la futuristica e tanto attesa Roadster.

Verso il “Model Y economico”

Le indiscrezioni più solide suggeriscono che Tesla intenderebbe presentare una variante a basso costo del suo modello SUV best seller. In dichiarazioni passate, Elon Musk ha affermato che il progetto non sarà un modello completamente nuovo, ma semplicemente una versione snellita del Model Y: “It’s just a Model Y”. Il piano prevede che la produzione iniziale fosse già partita da giugno, con l’obiettivo di un lancio su larga scala nel secondo semestre del 2025. Alcuni leak mostrano prototipi “spogliati” di caratteristiche premium: niente tetto panoramico in vetro, diminuzione dell’hardware extra, eliminazione del paraurti con barra luminosa anteriore e posteriore. L’idea è offrire una Tesla più accessibile, con prezzo stimato inferiore ai modelli attuali pur mantenendo la piattaforma collaudata del Model Y.

Un mercato in affanno

L’annuncio arriva in un momento delicato per Tesla. Secondo i dati IDC e Reuters, le consegne globali sono diminuite del 7% nel secondo trimestre 2025, con cali particolarmente accentuati in Cina e in Europa. La società resta leader nel segmento EV premium, ma la quota di mercato globale è scesa sotto il 17%, contro il 21% del 2023. A pesare sono i ritardi nelle nuove linee produttive e la concorrenza sempre più aggressiva dei marchi asiatici, che offrono modelli più economici e tecnologicamente competitivi. Per questo l’evento del 7 ottobre assume un valore strategico: rilanciare l’immagine di Tesla come innovatrice e, allo stesso tempo, recuperare slancio commerciale in vista di un 2026 che si preannuncia decisivo.

L’ombra della Roadster e l’enigma del 7 ottobre

Accanto alla pista del Model Y economico, Tesla alimenta anche le speculazioni su un possibile teaser per la nuova Roadster, l’auto sportiva che ha oscillato tra promesse e ritardi per anni. Un video criptico pubblicato su X mostra una parte in rotazione e un semplice “10/7”, alimentando speculazioni e hype. D’altro canto, il Roadster di nuova generazione è stato oggetto di frequenti posticipi: Tesla afferma che il progetto è ancora in sviluppo, con possibili demo entro fine 2025. Non resta quindi che attendere poche ore per capire cosa bolle davvero in pentola ad Austin.