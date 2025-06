Tempesta magnetica in arrivo: cosa sono i buchi coronali e come ci influenzano

Nei prossimi giorni, precisamente il 25 giugno 2025, la Terra sarà raggiunta da una tempesta geomagnetica causata da un enorme buco coronale aperto sul Sole. Ma cosa significa esattamente? E quali conseguenze può avere questo fenomeno sul nostro pianeta? Cerchiamo di capire insieme, con un linguaggio semplice e chiaro, cosa sta succedendo nel cuore del nostro sistema solare e cosa dobbiamo aspettarci.

Che cos’è un buco coronale?

Il Sole, come sappiamo, è una stella composta da plasma estremamente caldo e da un campo magnetico molto complesso. La sua atmosfera più esterna si chiama corona, una zona rarificata e molto calda che si estende per milioni di chilometri nello spazio.

Un buco coronale è una regione della corona solare in cui il campo magnetico si apre verso lo spazio, lasciando “libero il passaggio” al plasma caldo che viene così espulso nello spazio sotto forma di vento solare. Queste aree appaiono più scure nelle immagini a raggi X o ultravioletti perché sono più fredde e meno dense rispetto alle zone circostanti.

Non si tratta quindi di veri e propri “buchi” nel Sole, ma di zone con un campo magnetico “aperto” che permette al vento solare di fluire più liberamente e rapidamente nello spazio. Questi buchi coronali possono essere molto grandi: quello che sta puntando verso la Terra in questi giorni è enorme, con dimensioni di centinaia di migliaia di chilometri, pari a decine di volte il diametro terrestre.

Come si forma e cosa comporta il vento solare

Il vento solare è un flusso di particelle cariche elettricamente (plasma ionizzato) che viaggia nello spazio a velocità molto elevate, fino a milioni di chilometri all’ora. Quando questo vento solare, proveniente da un buco coronale, raggiunge la Terra, può interagire con il campo magnetico terrestre, dando origine a fenomeni chiamati tempeste geomagnetiche.

Queste tempeste sono classificate in base alla loro intensità: quella prevista per il 25 giugno è di classe G1, una tempesta di intensità minore, che solitamente provoca effetti modesti e non pericolosi per la popolazione.

Quali sono le conseguenze di una tempesta geomagnetica?

Quando il vento solare colpisce il campo magnetico terrestre, può causare diversi effetti, più o meno visibili e impattanti:

Aurore boreali e australi : l’interazione tra particelle cariche e l’atmosfera terrestre può generare spettacolari luci colorate nei cieli delle regioni polari, e talvolta anche a latitudini più basse del solito.

: l’interazione tra particelle cariche e l’atmosfera terrestre può generare spettacolari luci colorate nei cieli delle regioni polari, e talvolta anche a latitudini più basse del solito. Disturbi alle comunicazioni radio : le tempeste geomagnetiche possono ionizzare l’atmosfera, interferendo con le trasmissioni radio a lunga distanza, un problema soprattutto per le comunicazioni aeronautiche e marittime.

: le tempeste geomagnetiche possono ionizzare l’atmosfera, interferendo con le trasmissioni radio a lunga distanza, un problema soprattutto per le comunicazioni aeronautiche e marittime. Impatto sui sistemi di navigazione GPS : le fluttuazioni del campo magnetico possono causare errori nei segnali satellitari, influenzando la precisione dei sistemi di localizzazione.

: le fluttuazioni del campo magnetico possono causare errori nei segnali satellitari, influenzando la precisione dei sistemi di localizzazione. Rischi per la rete elettrica : le correnti indotte geomagneticamente possono sovraccaricare i trasformatori e le linee elettriche, causando blackout o danni agli impianti, soprattutto in caso di tempeste molto intense.

: le correnti indotte geomagneticamente possono sovraccaricare i trasformatori e le linee elettriche, causando blackout o danni agli impianti, soprattutto in caso di tempeste molto intense. Effetti sui satelliti : l’aumento delle particelle cariche può danneggiare i circuiti elettronici dei satelliti e alterarne le orbite, aumentando il rischio di collisioni con detriti spaziali.

: l’aumento delle particelle cariche può danneggiare i circuiti elettronici dei satelliti e alterarne le orbite, aumentando il rischio di collisioni con detriti spaziali. Impatto biologico: sebbene il campo magnetico e l’atmosfera terrestre proteggano la vita sulla Terra, alcuni studi suggeriscono che le tempeste geomagnetiche possano influenzare la salute di soggetti fragili, aumentando il rischio di infarti o ictus. Inoltre, animali che si orientano grazie al campo magnetico, come uccelli migratori e balene, possono subire disorientamenti.

Cosa aspettarsi dalla tempesta del 25 giugno 2025

La tempesta geomagnetica attesa per il 25 giugno è classificata come G1, quindi di intensità minore. Ciò significa che gli effetti sulla Terra saranno probabilmente limitati e non dovrebbero causare problemi gravi o duraturi. Potremmo assistere a qualche aurora boreale in zone più a sud del solito e a lievi disturbi nelle comunicazioni radio o nei sistemi GPS.

Gli esperti della NOAA e di altri centri di monitoraggio dello spazio continueranno a osservare l’evoluzione del fenomeno per fornire aggiornamenti tempestivi e indicazioni per eventuali precauzioni da adottare.