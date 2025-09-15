Lunedì 15 Settembre 2025

L'Italia sia solida con la Nato

Gabriele Canè
L'Italia sia solida con la Nato
15 set 2025
Maddalena De Bernardi
Chi è Tejasvi Manoj, la ragazza dell’anno di Time: ha inventato lo scudo che difende gli anziani dalle truffe digitali

Kid of the Year 2025, la 17enne indoamericana premiata per la piattaforma di alfabetizzazione digitale Shield Seniors: un aiuto agli over 60 per riconoscere, analizzare e segnalare le frodi online

Tejasvi Manoj ha 17 anni, vive a Frisco in Texas ed è stata scelta da TIME come Kid of the Year 2025 per il suo impegno nella difesa degli anziani dalla criminalità informatica.

Il progetto nasce da un episodio personale: nel febbraio 2024 il nonno di Tejasvi è quasi caduto vittima di una truffa online e da quell’esperienza l’adolescente ha deciso di sviluppare uno strumento per proteggere i più vulnerabili. Nasce così Shield Seniors, una piattaforma che punta a rendere più sicura la vita digitale degli over 60.

Chi è Tejasvi Manoj e come è nata la sua missione

Tejasvi è studentessa al liceo, figlia di genitori che lavorano nel settore IT, appassionata di coding (Java, Python, HTML) e attiva in programmi come Girls Who Code e Cyber-Patriot. L’idea di Shield Seniors le è venuta dopo che, tornando da un campo scout, ha scoperto che il nonno stava per inviare soldi a un falso parente che chiedeva aiuto via email.

Come ha raccontato a TIME, quell’episodio le ha fatto capire che si trattava di un problema diffuso e che serviva uno strumento semplice e immediato per aiutare gli anziani a difendersi.

La piattaforma Shield Seniors

In meno di un anno Tejasvi ha progettato Shield Seniors, un sito web che presto diventerà anche un’app, con interfaccia intuitiva, testi chiari e caratteri grandi. Le funzioni includono sezioni di apprendimento dedicate a password, privacy e riconoscimento dei segnali comuni di truffa. È inoltre possibile caricare email o messaggi sospetti, che vengono analizzati dall’intelligenza artificiale con una precisione stimata intorno al 95 %, fornendo un riscontro immediato sulla loro attendibilità.

Il premio “Kid of the Year 2025” di TIME

Il riconoscimento Kid of the Year, assegnato da TIME e TIME for Kids, premia ogni anno un giovane tra 8 e 17 anni che contribuisce in modo significativo a migliorare la comunità e il mondo. Nel 2025 la selezione include anche il programma Service Stars, che mette in evidenza i giovani leader impegnati in iniziative sociali. TIME ha elogiato Tejasvi per aver trasformato un episodio familiare in un progetto utile a molti, unendo competenze tecniche, educazione digitale e volontariato.

Riconoscimenti e impegno nella comunità

Tejasvi aveva già ottenuto una menzione d’onore al Congressional App Challenge nel 2024. Negli ultimi mesi ha collaborato con diverse comunità di senior living per insegnare dal vivo come riconoscere e segnalare le frodi online, dimostrando che la sua missione va oltre il progetto digitale.

