Substack, la terra virtuale della “lettura paziente”: fenomenologia della piattaforma che rifiuta trend e feed istantanei (e vince)

C’era un tempo in cui la lettura era un appuntamento. I romanzi uscivano a puntate sui giornali a cadenza regolare e i lettori attendevano la nuova “uscita” con la stessa trepidazione con cui oggi si aspetta l’ultima stagione di una serie tv. Era il secolo di Charles Dickens, Alexandre Dumas, Émile Zola ma anche di Fogazzaro, Collodi e Verga. Oggi, in un contesto digitale dominato da feed dai contenuti effimeri, dalle notifiche e da un'attenzione frantumata da cui trae origini lo scroll compulsivo, una piattaforma nata nel 2017 negli Stati Uniti - fondata da Chris Best, Hamish McKenzie e Jairaj Sethi - sembra star riportando in auge quel modello di lettura paziente e relazionale.

Substack

Cos’è Substack, a chi si rivolge e cosa pubblica

Si chiama Substack e offre a scrittori, giornalisti e intellettuali di vario genere la possibilità di pubblicare newsletter seriali (gratuite o a pagamento) rivolte a una comunità di lettori affezionati. Come nei salotti ottocenteschi, l’autore torna a bussare alla porta del lettore. Solo che oggi lo fa via email. Pubblicando capitoli, episodi o riflessioni settimanali, in grado di costruire una relazione seriale con il lettore, sembra riattivarsi quel senso di attesa, fedeltà e intimità tipico del XIX secolo. Forse è proprio per questo che di recente sul New Yorker è uscito un pezzo intitolato “Is the Next Great American Novel Being Published on Substack?”.

L’autore dell'articolo, Peter C. Baker, stava seguendo - grazie alla newsletter Woman of Letters - il processo di pubblicazione di un racconto di 15 mila parole di Naomi Kanakia, per il quale temeva l’insuccesso presso “l’ecosistema editoriale”. Comincia così a ricevere la Substack di Kanakia e si accorge di leggerla con piacere naturale, sottolineando che "è stato un po’ come essere fagocitati improvvisamente da una puntata trash di un reality".

Paolo Di Paolo

Il caso di Kanakia e la sperimentazione degli scrittori su Substack

Il giornalista spiega di essersi reso conto di come "una conversazione iniziata nel basso fondo delle chiacchiere a un certo punto riesca a riversarsi nelle acque profonde del significato" e si perde nel racconto dei caratteri dei personaggi. Kanakia, con oltre 7 mila follower su Substack, appartiene a quella categoria di scrittori che, secondo Baker, "hanno acquisito alcuni dei tratti distintivi del successo professionale senza diventare famosi. Le loro opere sono un mix di passione e sperimentalismo da autodidatti e raffinatezza e ambizione tipiche dei professionisti, e spesso possiedono una vivacità che sembra plasmata dalla consapevolezza che un’infinita selezione di altre storie è a portata di clic".

Da Selvaggia Lucarelli a Mario Calabresi, Paolo Di Paolo e Paolo Nori: chi c’è su Substack

Ma spostiamoci dagli Stati Uniti, a cui appartiene la maggior ricchezza di esperienze e feedback più longevi nell’uso della piattaforma, e facciamo un salto in Italia. Sebbene da noi il fenomeno sia ancora in fase embrionale, di recente Substack è stato utilizzato da giornalisti come Selvaggia Lucarelli (con la newsletter "Vale Tutto"), Stefano Feltri (con "Appunti") e Mario Calabresi (con "Altre/storie"), ma anche da scrittori del calibro di Paolo Di Paolo (finalista allo Strega 2024) e Paolo Nori (finalista allo Strega 2025). Ultimo sbarcato su Substack è il virologo Roberto Burioni.

Il primo, attraverso l’esperimento di "1999" (uscito per la prima volta il 23 maggio), ha pubblicato 20 newsletter che intrecciano nelle puntate del romanzo "elementi fotografici, video, tracce, cimeli, dettagli". Oltre alla lettura in audio di ogni capitolo, iniziata da Filippo Scotti, protagonista di "È stata la mano di Dio" di Paolo Sorrentino, seguito da altri nomi importanti, in quello che sembra a tutti gli effetti un "feuilleton". Il secondo è approdato su Substack con la sua newsletter "State bene", un'autofiction caratterizzata dalla sua consueta voce straniata.

Paolo Nori

"Un modo di correre ai ripari dopo la crisi dell'editoria”

Citando le statistiche recenti dell'Associazione Italiana Editori (da "Non si legge più come prima. Anzi, davvero, molto meno"), Rivista Studio sostiene che questi esperimenti sembrano un modo di correre ai ripari dopo la crisi dell'editoria. Molti autori infatti offrono la storia a puntate gratuitamente, ma propongono contenuti esclusivi agli abbonati a pagamento - per esempio capitoli bonus, sessioni di domande e risposte o aggiornamenti sulla scrittura.

Substack

La fanbase di substacker: abbonati fedeli come per i romanzi di appendice

È chiaro che per ogni "substacker" è necessario avere già una corposa fanbase per distinguersi nel mare di creatori di contenuti. Emerge così un'altra analogia con il romanzo d'appendice: anche gli scrittori che operavano tra Ottocento e Novecento dovevano ricercare, tra il pubblico di lettori di quotidiani e riviste, abbonati fedeli. E se quindi dai giornali del XIX secolo sono nati romanzi come "Anna Karenina" e "Delitto e Castigo" - che resero famosi nel mondo Lev Tolstoj e Fëdor Dostoevskij - allora il New Yorker potrebbe avere ragione: il prossimo grande romanzo americano potrebbe essere pubblicato su Substack (e con lui, forse, anche quello italiano).