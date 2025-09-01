Lunedì 1 Settembre 2025

Gabriele Canè
1 set 2025
REDAZIONE TECH
Lo stetoscopio che scopre malattie cardiache in 15 secondi

Il dispositivo con intelligenza artificiale permette diagnosi rapide di scompenso, fibrillazione atriale e altre patologie

Uno stetoscopio

Un nuovo stetoscopio dotato di intelligenza artificiale promette di rivoluzionare la diagnosi precoce delle malattie cardiache. Come? in appena 15 secondi, questo dispositivo è in grado di rilevare alcune condizioni potenzialmente letali come scompenso cardiaco, fibrillazione atriale e non solo. Scopriamo di più.

Come funziona il nuovo stetoscopio con IA

Grande poco più di un mazzo di carte e simile nell’aspetto a un power bank, lo stetoscopio è stato sviluppato nell’ambito del progetto nazionale ‘Tricorder’, coordinato dall’Imperial College di Londra insieme all’Imperial College Healthcare NHS Trust. È già classificato come dispositivo medico di classe IIa, quindi autorizzato all’uso clinico ordinario senza necessità di consenso scritto da parte del paziente. Il funzionamento si basa su un sensore ECG a singolo canale e su un sistema di microfoni che registrano i suoni del cuore. Un algoritmo elabora i dati in tempo reale, inviandoli via bluetooth a un’app per smartphone e successivamente al cloud. Per i medici di base, l’esame si riduce a un gesto semplice: posizionare lo stetoscopio sul torace del paziente per una registrazione di pochi secondi.

Obiettivo: una diagnosi sempre più precoce

I primi risultati, pubblicati sulla rivista BMJ Open, sono incoraggianti. In uno studio che ha coinvolto oltre 200 ambulatori e più di 1,5 milioni di pazienti, l’utilizzo del dispositivo ha aumentato sensibilmente la capacità diagnostica. Secondo la British Heart Foundation, i pazienti esaminati erano 3,5 volte più propensi a ricevere una diagnosi di fibrillazione atriale e quasi il doppio a ricevere quella di malattia valvolare. L’obiettivo dichiarato è anticipare diagnosi che oggi arrivano troppo tardi. Lo scompenso cardiaco, ad esempio, colpisce circa un milione di persone nel Regno Unito, ma nel 70% dei casi viene individuato solo in seguito a un ricovero d’urgenza. Insomma, grazie all’intelligenza artificiale, anche uno strumento ‘semplice’ come uno stetoscopio potrebbe trasformarsi in un alleato fondamentale per medici e pazienti. Una piccola grande innovazione tecnologica che potrebbe salvare molte vite.

