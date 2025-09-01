Lo stetoscopio che scopre malattie cardiache in 15 secondi

Un nuovo stetoscopio dotato di intelligenza artificiale promette di rivoluzionare la diagnosi precoce delle malattie cardiache. Come? in appena 15 secondi, questo dispositivo è in grado di rilevare alcune condizioni potenzialmente letali come scompenso cardiaco, fibrillazione atriale e non solo. Scopriamo di più.

Come funziona il nuovo stetoscopio con IA

Grande poco più di un mazzo di carte e simile nell’aspetto a un power bank, lo stetoscopio è stato sviluppato nell’ambito del progetto nazionale ‘Tricorder’, coordinato dall’Imperial College di Londra insieme all’Imperial College Healthcare NHS Trust. È già classificato come dispositivo medico di classe IIa, quindi autorizzato all’uso clinico ordinario senza necessità di consenso scritto da parte del paziente. Il funzionamento si basa su un sensore ECG a singolo canale e su un sistema di microfoni che registrano i suoni del cuore. Un algoritmo elabora i dati in tempo reale, inviandoli via bluetooth a un’app per smartphone e successivamente al cloud. Per i medici di base, l’esame si riduce a un gesto semplice: posizionare lo stetoscopio sul torace del paziente per una registrazione di pochi secondi.

Obiettivo: una diagnosi sempre più precoce

I primi risultati, pubblicati sulla rivista BMJ Open, sono incoraggianti. In uno studio che ha coinvolto oltre 200 ambulatori e più di 1,5 milioni di pazienti, l’utilizzo del dispositivo ha aumentato sensibilmente la capacità diagnostica. Secondo la British Heart Foundation, i pazienti esaminati erano 3,5 volte più propensi a ricevere una diagnosi di fibrillazione atriale e quasi il doppio a ricevere quella di malattia valvolare. L’obiettivo dichiarato è anticipare diagnosi che oggi arrivano troppo tardi. Lo scompenso cardiaco, ad esempio, colpisce circa un milione di persone nel Regno Unito, ma nel 70% dei casi viene individuato solo in seguito a un ricovero d’urgenza. Insomma, grazie all’intelligenza artificiale, anche uno strumento ‘semplice’ come uno stetoscopio potrebbe trasformarsi in un alleato fondamentale per medici e pazienti. Una piccola grande innovazione tecnologica che potrebbe salvare molte vite.