Grazie a Starlink è stata trasmessa la prima diretta tv da un volo commerciale

Roma, 17 ottobre 2025 - Per la prima volta è stata effettuata una trasmissione tv in diretta da un aereo di linea. Il merito è dell'innovativo servizio internet satellitare Starlink di SpaceX, azienda fondata dal miliardario Elon Musk, che ha permesso al corrispondente di Nbc news, Tom Costello, di lanciare il primo live dalla poltroncina di un volo commerciale, un Boeing 737 di United airlines.

Un balzo in avanti sia per l'aviazione civile e che per le telecomunicazioni, che mostra ancora una volta le incredibili possibilità offerte dal sistema Starlink grazie a servizi di connessione sempre più avanzati.

Messi a nudo anche i limiti dei sistemi tradizionali, che dipendono da un numero limitato di satelliti ad alta quota, con la conseguenza di connessioni inaffidabili e intermittenti. Costello infatti ha trasmesso in streaming più feed di Nbc news dal suo laptop senza interruzioni e ha riprodotto un replay dell'episodio del giorno precedente di Today sul suo iPad, tutto in modo fluido senza intoppi.

🚨 STARLINK JUST MELTED HIS BRAIN AT 30,000 FEET NBC’s Tom Costello went live mid-flight testing Starlink on a United Airlines Boeing. Streaming, uploading, FaceTiming from the sky. Thousands of SpaceX satellites locked onto a jet going 500 mph. No lag. No drop. Just… pic.twitter.com/x1nCC1cM6A — HustleBitch (@HustleBitch_) October 15, 2025

Il giornalista nel suo reportage ha riportato anche le opinioni positive dei viaggiatori riguardo al Wi-Fi in volo. I passeggeri si sono goduti streaming tv in diretta, shopping online, gaming, hanno inviato di email e effettuato download di documenti durante il volo senza intoppi. Costello ha sottolineato come il nuovo servizio sarà gradito e utile ai viaggiatori d'affari.

Il vantaggio di Starlink risiede nella sua rete di migliaia di satelliti in orbita bassa sulla Terra, che permettono un accesso ad alta velocità e bassa latenza, tanto da competere con la banda larga domestica.