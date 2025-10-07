Spotify si allea con ChatGPT per suggerimenti musicali e podcast personalizzati

Spotify ha annunciato una nuova collaborazione con ChatGPT, il modello linguistico sviluppato da OpenAI, per offrire ai propri utenti consigli su misura su musica e podcast. La nuova funzionalità, disponibile sia per utenti Free che Premium, permetterà di collegare l’account Spotify al chatbot, che sarà in grado di suggerire nuovi artisti, playlist e contenuti audio sulla base delle preferenze personali. Scopriamo di più.

Cosa potranno chiedere gli utenti al sistema di IA

Secondo quanto comunicato dalla piattaforma, gli utenti potranno interagire direttamente con l’intelligenza artificiale ponendo domande come: “Crea una playlist con artisti latini che ascolto spesso” oppure “Quali podcast mi consigli per approfondire scienza e innovazione?”. L’azienda fondata a Stoccolma nel 2006 ha inoltre precisato che nessun contenuto audio o video sarà condiviso con OpenAI per scopi di addestramento, e che la funzione sarà accessibile solo su esplicito consenso dell’utente. Sten Garmark, responsabile globale dell’esperienza utente, ha spiegato: “La nostra visione è sempre stata quella di essere ovunque ci siano gli ascoltatori. Portando Spotify dentro ChatGPT, offriamo un nuovo modo di scoprire musica e creatori in modo conversazionale, quando l’ispirazione colpisce”.

Qual è il vero impatto dell’intelligenza artificiale nell’industria musicale?

La mossa arriva in un momento di forte dibattito sull’impatto dell’intelligenza artificiale nell’industria musicale e in un frangente delicato per la stessa piattaforma. Solo un mese fa, Spotify aveva rimosso circa 75 milioni di brani generati da AI, dichiarando guerra a contenuti “creati per ingannare gli ascoltatori o minare il lavoro degli artisti autentici”. Tuttavia, la questione resta aperta: la band gallese Holding Absence ha denunciato il successo di un “gruppo virtuale” ispirato alla loro musica, che avrebbe superato i loro numeri di ascolto. Il frontman Lucas Woodland ha definito la vicenda “scioccante e offensiva”, invitando il pubblico a opporsi alla musica generata artificialmente. Parallelamente, Spotify è stato oggetto di critiche da parte di diversi artisti. I King Gizzard & The Lizard Wizard hanno ritirato il proprio catalogo dalla piattaforma per protesta contro gli investimenti dell’allora CEO, Daniel Ek nel settore della tecnologia militare basata su AI, spostando la loro musica su Bandcamp. Anche gruppi come Xiu Xiu e Deerhoof hanno seguito la stessa strada.

Nel frattempo, Ek ha annunciato che lascerà la guida del colosso che ha fondato a partire dal primo gennaio 2026, cedendo il posto ai dirigenti Alex Norström e Gustav Söderström. La decisione arriva mentre cresce il confronto globale sull’uso dell’intelligenza artificiale nella creatività, tra innovazione e timori per il futuro dell’arte umana.