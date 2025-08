È italiano lo specchio utilizzato per il telescopio più grande del mondo

Un consorzio italiano ha firmato il contratto per realizzare il nuovo specchio adattivo M4 del telescopio europeo ELT, il più grande del suo genere. Grazie a oltre 5.300 attuatori controllati in tempo reale, correggerà le distorsioni atmosferiche e offrirà immagini più nitide che mai – una pietra miliare per l’osservazione astronomica.

L’Italia protagonista dell’ottica adattiva

Un consorzio guidato da AdOptica, con ADS International e Microgate (partner italiano), ha recentemente ricevuto da ESO (European Southern Observatory) l’incarico per il design finale e la costruzione del quarto specchio (M4) dell’Extremely Large Telescope (ELT), che sorgerà in Cile. Si tratta di uno specchio adattivo di 2,4 metri di diametro, composto da sei sottili petali in vetro‑ceramica Zerodur da 1,95 mm di spessore, capaci di deformarsi per correggere in tempo reale le turbolenze atmosferiche. Il progetto ha richiesto oltre un decennio di ricerca e sviluppo, in stretta collaborazione tra industria italiana e INAF.

Come funziona il più sofisticato “anti‑tremolio” spaziale

Il cuore dello specchio M4 è un sistema di oltre 5.300 attuatori voice‑coil, distribuiti con passo di circa 3 cm, che agiscono fino a 1.000 volte al secondo per mantenere ottimale la forma ottica. Grazie a sensori capaci di misurare la posizione con una precisione di alcuni nanometri, ogni distorsione è compensata in tempo reale, un po’ come se si annullasse l’effetto dell’atmosfera che sfoca le stelle. È la tecnologia più avanzata di ottica adattiva attualmente in costruzione, in grado di far raggiungere all’ELT la massima risoluzione teorica consentita dalle sue ottiche, multiplicando per 500 la qualità dell’immagine rispetto a telescopi attuali senza ottiche adattive.

Impatto scientifico e tempistiche

Il mirror M4 sarà fondamentale per eliminare le distorsioni dovute all’atmosfera e alle vibrazioni, permettendo osservazioni in luce ottica e infrarossa di eccezionale nitidezza. Integrato nel sistema di ottiche MAORY/MORFEO, consentirà al telescopio di operare con qualità costante su ampi campi di vista, aprendo la strada a scoperte su esopianeti, galassie remote e buchi neri. Il contratto prevede uno studio di design di circa 18 mesi, seguito da circa 8 anni di realizzazione, test e calibrazione in Italia e in Europa prima del trasferimento finale in Cile per l’installazione definitiva. Il budget complessivo supera i 30 milioni di euro (tra consorzio e INAF).

L’iniziativa dimostra che l’Italia, attraverso Microgate e INAF, è oggi al centro dell’innovazione globale nell’ottica adattiva. Realizzare lo specchio adattivo M4 significa anche legare il futuro delle osservazioni dal suolo a una tecnologia capace di superare i limiti imposti dall’atmosfera terrestre. È un passo deciso verso l’era dei telescopi giganti. Tra pochi anni, strumenti come il colosso ELT ci permetteranno di guardare l’universo con una chiarezza oggi impensabile.