Astrovip pronte per lo spazio: lady Bezos e Katy Perry provano le tute. “Glam anche in orbita”

Houston, 13 aprile 2025 – E’ iniziato il conto alla rovescia per il lancio del razzo New Shepard di Blue Origin che domani, lunedì 14 aprile, porterà in orbita un equipaggio (vip) tutto al femminile, il secondo nella storia dopo il viaggio in solitaria della sovietica Valentina Tereshkova nel 1963.

Lauren Sanchez, futura moglie di Jeff Bezos, proprietario della società spaziale competitor di SpaceX, è idealmente alla guida del team che decollerà da Van Horn (Texas) per un volo di 11 minuti, nello spazio e ritorno. Mentre sale l’adrenalina, il gruppo si prepara, corpo e mente. Intanto sono arrivate le tute spaziali, rigorosamente blu. Ed è tempo di provarle.

Lauren Sanchez (a sinistra) con la 'crew' di Blue Origin tutta al femminile (Ansa)

Le astrovip provano le tute

In un video lady Bezos, giornalista e pilota, e le altre 5 esploratrici (la anchorwoman di Cbs Gayle King, l'ex scienziata della Nasa Aisha Bowe, la popstar Katy Perry, l'attivista Kerianne Flynn e l'astrofisica vietnamita Amanda Nguyen) mostrano i dettagli dell’outfit e posano per uno shooting. Astronaute o modelle? Sulla navicella le sei astrogirl non indosseranno i tacchi (forse), ma sarà la prima volta probabilmente che nello spazio andranno donne fresche di parrucchiere e make up artist.

"Chi non si vestirebbe glamour prima del volo?" commenta Sánchez in un’intervista a Elle. "Lo spazio sarà finalmente glam”, le fa eco Perry. Certo, la paura c’è. King confessa di essere “terrorizzata ed eccitata allo stesso tempo. Non mi sentivo così dal parto. Significa uscire dalla propria zona di comfort”.

Marketing spaziale

Il lancio è sicuramente qualcosa di più che un semplice giro di piacere. E’ un’operazione di marketing ben studiata. “Il co-fondatore di Amazon è impegnato in una battaglia competitiva nel settore dei lanci spaziali commerciali con Elon Musk – fa notare The Guardian – I razzi della famiglia Falcon 9 di Space X di Musk sono stati lanciati 469 volte. Al contrario, Blue Origin ha completato con successo solo 30 lanci del suo veicolo New Shepard, inclusi 11 voli suborbitali con equipaggio”. “SpaceX e Blue Origin si sono scontrate in tribunale per miliardi di dollari di finanziamenti governativi”, ricorda ancora The Guardian. Con la missione NS-31 in mano alle donne Bezos cerca visibilità contro il monopolio di Musk.

Quando e dove seguire la diretta

L’appuntamento con il lancio è domani, ore 9.30 locali, le 16.30 in Italia. New Shepard con le 6 a bordo varcherà la Linea di Kármán, il confine dello spazio cosmico riconosciuto a livello internazionale, che si trova a 100 chilometri sopra la Terra. Le astrogirl potranno anche sperimentare qualche minuto di assenza di gravità e vedere il nostro pianeta sullo sfondo dell'oscurità dello spazio. Il tutto nel tempo di 11, massimo 12 minuti. Il portale di Blue Origin offrirà la diretta.